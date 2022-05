Przypadki ospy małpiej w Europie i Ameryce. Jak można się zakazić? Wyjaśnia profesor Joanna Zajkowska

Przypadki małpiej ospy wykryto w ostatnich tygodniach w kilku krajach, które nie są endemiczne dla tego wirusa, w tym w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Portugalii, Hiszpanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Małpia ospa, która zwykle pojawia się w zachodniej i środkowej Afryce, wywoływana jest przez rzadkiego wirusa podobnego do wirusa czarnej ospy, jednak jej przebieg jest łagodniejszy.

"Jest to pewne nowe zjawisko"

- Jest to pewne nowe zjawisko, bo choroba nie jest nowa, ten wirus też nie jest nowy, on występuje w Afryce środkowej i zachodniej w dwóch wariantach. Zakażenia sporadycznie były obserwowane od zwierząt do ludzi. Natomiast nowym zjawiskiem jest pojawienie się przypadków u osób, które nie podróżowały do Afryki, nie miały kontaktu ze zwierzętami, czyli kontakty między osobami - powiedziała ekspertka. Zaznaczyła, że nie jest ich dużo. - Z dnia wczorajszego jest 38 przypadków - wskazała.

Europejskie przypadki "łagodniejsze" niż afrykańskie

Jak mówiła, przebieg przypadków europejskich jest dużo łagodniejszy niż tych, które obserwujemy na zdjęciach z Afryki. - To są miejscowe zmiany. Z tych opisów, które mamy do tej pory, dotyczą grupy młodych mężczyzn, którzy się spotykają. W związku z tym nie są to zachorowania wśród dzieci, nie są to jakieś nieprzewidywalne epidemie. Natomiast jest to zjawisko dosyć niepokojące, stąd ta uwaga, że bliski kontakt z osobą, która ma zmiany skórne, która ma objawy chorobowe, może zakończyć się przeniesieniem zakażenia - zwróciła uwagę specjalistka.