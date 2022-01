Rosyjscy żołnierze zostali rozmieszczeni w Timbuktu

Rosyjscy żołnierze zostali wysłani do Timbuktu w północnym Mali, aby szkolić siły malijskie w bazie opuszczonej przez wojska francuskie – poinformował rzecznik malijskiej armii.

Rząd Mali poinformował w grudniu 2021 roku, że do kraju przybyli "rosyjscy szkoleniowcy", ale Bamako i Moskwa nie podają do tej pory szczegółów na temat rozmieszczenia ani liczby wojsk rosyjskich w Mali.

Przybycie wojsk rosyjskich do Mali spotkało się z ostrą krytyką zachodnich krajów – między innymi Francji. Zarzuca się, że w skład rosyjskich sił weszli członkowie Grupy Wagnera, którą oskarża się o łamanie praw człowieka w innych krajach.

Malijskie władze wyjaśniają, że rosyjskie wojska znajdują się w kraju w ramach dwustronnej umowy. - Otrzymaliśmy od Rosjan nowe samoloty i sprzęt – powiedział rzecznik armii Mali. – Wyszkolenie nas na miejscu kosztuje o wiele mniej niż wyjazd do Rosji – dodał. Rzecznik nie przekazał, ilu rosyjskich żołnierzy przybyło do Timbuktu. Mieszkańcy miasta potwierdzają, że widzieli umundurowanych Rosjan.

Rosyjskie wojsko zastępuje francuską armię w Timbuktu

Przybycie sił rosyjskich do Mali następuje po rozmieszczeniu ich wojsk w kilku innych afrykańskich krajach. Częściowo, co podkreślają analitycy, jest to próbą odzyskania przez Moskwę wpływów na kontynencie po długiej nieobecności po upadku Związku Radzieckiego.