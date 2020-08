Prezydent Mali wypuszczony z aresztu przez liderów zamachu stanu. Rzecznik junty: wrócił do swojego domu

- (Prezydent Ibrahim Boubacara Keita) został uwolniony dziś rano i wrócił do swojego domu - powiedział rzecznik junty Djibrilla Maiga, nie podając dalszych szczegółów.

Keita 18 sierpnia został pojmany przez zbuntowanych żołnierzy i przewieziony przez puczystów do obozu wojskowego Kati na przedmieściach stolicy . Wojskowi zapowiedzieli także, iż zamierzają doprowadzić do "cywilnej transformacji politycznej" i zorganizować wybory w "rozsądnym terminie". Armia zapewniła też honorowanie zawartych przez Mali umów międzynarodowych.

Członkowie junty wojskowej w niedzielę zgodzili się na powrót prezydenta do domu.

Krytyka ONZ i UE

Zamach stanu w Mali potępiły Unia Europejska i ONZ, która wezwała biorących w nim udział żołnierzy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych urzędników państwowych i niezwłocznego powrotu do koszar. Powrotu prezydenta na stanowisko domagały się Kraje Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS).

Doszło tam niedawno do protestów, wzywających do jego ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.