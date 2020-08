Kraje Afryki Zachodniej żądają powrotu obalonego prezydenta na stanowisko

Pojmany przez zbuntowanych żołnierzy

Keita został we wtorek pojmany przez zbuntowanych żołnierzy, a dzień później pułkownik armii malijskiej Assimi Goita przedstawił się mediom jako przywódca puczystów. Wojskowi zapowiedzieli także, iż zamierzają doprowadzić do "cywilnej transformacji politycznej" i zorganizować wybory w "rozsądnym terminie". Armia zapewniła też honorowanie zawartych przez Mali umów międzynarodowych.

Keita pełnił swą funkcję w Mali przez ostatnie siedem lat. Doszło tam niedawno do protestów, wzywających go do ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.