Ataki dżihadystów w Mali i Burkina Faso. Odwet za atak na islamistów w regionie Boucle du Mouhoun

Dziesiątki cywilów w Mali i tuzin burkińskich żołnierzy zginęły w wyniku ataków przeprowadzanych przez dżihadystów. Jak informują lokalne władze, terroryści wtargnęli do bezbronnych wiosek. Według tamtejszych służb bezpieczeństwa, atak był odwetem na wyeliminowanie dzień wcześniej dwóch przywódców grup dżihadystycznych w regionie Boucle du Mouhoun.

Ponad 40 cywilów na północy Mali i co najmniej 12 żołnierzy na północnym-zachodzie Burkina Faso zginęło w atakach przypisywanych dżihadystom - poinformowały w poniedziałek tamtejsze władze. Do ataków doszło w niedzielę. - Terroryści wkroczyli do wiosek i dokonali masakry cywilów - przekazał przedstawiciel służb bezpieczeństwa Mali. Z relacji wynika, że atakujący zjawili się z zaskoczenia i przyjechali na motocyklach.