Żona byłego premiera skazana. "Nikt nie widział, jak brałam pieniądze i jak je liczyłam"

- Przyznaję, że jestem bardzo smutna z powodu tego, co się dzisiaj stało. Nikt nie widział, jak brałam pieniądze i jak je liczyłam – powiedziała Rosmah Mansor ze łzami w oczach zaraz po ogłoszeniu wyroku. Skazana będzie musiała też zapłacić grzywnę w wysokości ok. 216,5 mln dolarów, co jest rekordową kwotą w historii Malezji.