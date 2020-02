Wirusa stwierdzono u niej dopiero, gdy zeszła ze statku na ląd. "Może być trudno utrzymać w ryzach epidemię"

Przez kilkanaście dni, kiedy 83-letnia Amerykanka przebywała na statku wycieczkowym, nie stwierdzono u niej żadnych niepokojących objawów. W czwartek Westerdam zawinął do portu po zapewnieniu, że na pokładzie nie ma zakażonych koronawirusem. Dopiero później test u kobiety dał wynik pozytywny. Łącznie statek opuściło już ponad 1200 osób. Może być trudniej niż kiedykolwiek utrzymać w ryzach epidemię - ostrzegają eksperci.

Należący do spółki żeglugowej Holland America Line wycieczkowiec Westerdam wyruszył 1 lutego z Hongkongu w zaplanowaną na 14 dni podróż, mając na pokładzie 1455 pasażerów i 802 członków załogi. Program wycieczki przewidywał wizyty w portach Tajwanu i Japonii, w Jokohamie rejs miał się zakończyć.

6 lutego władze Japonii powiadomiły armatora, że w ramach prewencji epidemiologicznej zamknęły dla Westerdamu wszystkie japońskie porty. Podobną odmowę wydały Guam, Filipiny i Tajwan. Wycieczkowiec skierował się wtedy do największego tajlandzkiego portu Laem Chabang, dokąd miał przybyć 13 lutego. Jednak we wtorek także władze Tajlandii wycofały zgodę na przyjęcie statku.

- Nie wiemy, co się dzieje. Błąkamy się od dwóch tygodni i wiele krajów zamknęło swoje granice przed nami z powodu strachu przed koronawirusem – relacjonowała Angela Jones, jedna z podróżujących statkiem. W tym czasie na pokładzie nie stwierdzono jakiegokolwiek pewnego lub prawdopodobnego przypadku zakażenia.

Wszystkie badania dały wynik negatywny, co było warunkiem wpłynięcia Westerdamu do kambodżańskiego portu Sihanoukville. Nastąpiło to w czwartek wieczorem czasu lokalnego. Większość pasażerów i część członków załogi zeszła na ląd. Na pokładzie zacumowanego w Kambodży statku w niedzielę pozostawało jeszcze 233 podróżujących i 747 pracowników.