Władze proszą Interpol o pomoc w ściganiu stand-uperki. Chodzi o żart o zaginionym samolocie

Władze Malezji zwróciły się do Interpolu z prośbą o pomoc w poszukiwaniu stand-uperki, która w jednym ze swoich występów zażartowała na temat zaginięcia samolotu linii Malaysia Airlines z 2014 roku. Jocelyn Chia twierdzi, że opowiadała ten żart już "ponad 100 razy" i do tej pory obeszło się bez kłopotów.

Pochodząca z Singapuru stand-uperka Jocelyn Chia, obywatelka Stanów Zjednoczonych, jest obiektem zainteresowania malezyjskiej policji w związku z żartem na temat zaginionego lotu MH370, jaki opowiedziała podczas występu w klubie komediowym w Nowym Jorku. Dochodzenie wobec kobiety koncentruje się wokół przepisów dotyczących podżegania i publikowania obraźliwych treści w internecie. Jak podaje BBC, funkcjonariusze zwrócili się o pomoc do Interpolu. Szef malezyjskiej policji Acryl Sani Abdullah Sani zapowiedział we wtorek, że stosowny wniosek zostanie złożony w środę w celu uzyskania "pełnej tożsamości" i "ostatniej lokalizacji" kobiety. Interpol na razie nie odpowiedział na pytanie BBC, czy zajmie się sprawą.

Żart stand-uperki nie rozśmieszył malezyjskich władz

Wiele osób uznało więc, że odniosła się tym samym do zaginięcia lotu MH370 z marca 2014 roku. Po tym, jak Boeing 777 linii Malaysian Airlines wystartował z lotniska w Kuala Lumpur z 239 pasażerami na pokładzie, zmierzając do Pekinu, nad Morzem Południowochińskim zniknął z radarów. Do dziś nie wiadomo co się z nim stało, choć co jakiś czas odnajdywano przedmioty, które jak sugerowano, mogły być elementami jego wraku.