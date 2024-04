Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu. 10 osób nie żyje 

Co najmniej dziesięć osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch śmigłowców podczas przygotowań do defilady w Malezji - poinformowała marynarka wojenna tego kraju. Lokalne media opublikowały nagranie, na którym widać moment katastrofy.

Do zdarzenia doszło w bazie marynarki wojennej Lumut w zachodnim stanie Perak we wtorek o godzinie 9:32 czasu miejscowego. Dwa śmigłowce marynarki wojennej zderzyły się w powietrzu podczas przygotowań do defilady, w wyniku czego śmierć poniosło 10 członków załogi - podała malezyjska marynarka wojenna w oświadczeniu. "Na miejscu potwierdzono śmierć wszystkich ofiar, po czym przesłano je do szpitala wojskowego bazy marynarki wojennej Lumut w celu identyfikacji" - poinformowała marynarka wojenna.