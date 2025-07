Starsze małżeństwo przejechało pół kraju do atrakcji z internetu. Nie istniała

Kuala Lumpur, Malezja Źródło: Archiwum Reuters

Kluczowe fakty: Kolejkę linową w malezyjskim stanie Perak przedstawiono w stworzonym przez AI nagraniu, które zdobyło dużą popularność w lokalnych mediach społecznościowych.

O zdarzeniu opowiedziała pracownica hotelu, która wyprowadziła parę z błędu.

Dlaczego ktoś miałby kłamać? - dziwiła się starsza kobieta poinformowana, że kolejka nie istnieje.

Sprawę w czwartek opisał singapurski dziennik "Straits Times". 30 czerwca pracownica hotelu w miejscowości Kuak Hulu w malezyjskim stanie Perak opublikowała nagranie, w którym opowiedziała jak została zagadnięta w pracy przez starsze małżeństwo.

- Meldując się w hotelu zapytali, czy jeździłam kolejką linową w Kuak Hulu. Myślałam, że tylko żartują - przekazała kobieta. Po chwili dowiedziała się jednak od pary, że ta przyjechała aż z oddalonego o ponad 300 kilometrów Kuala Lumpur by skorzystać z tej atrakcji, którą widzieli w nagraniu. - Byłam w szoku - przyznała.

Atrakcja stworzona przez AI

Pracownica hotelu dodała, że para początkowo jej nie dowierzała, gdy powiedziała, że w pobliżu nie ma żadnej kolejki linowej. - Dlaczego ktoś miałby kłamać? W filmie była nawet reporterka - tłumaczyła kobieta z Kuala Lumpur.

Para miała też stwierdzić, że nie widziała żadnych komentarzy pod nagraniem, sugerujących, że jest ono dziełem sztucznej inteligencji, i stwierdziła, że w tej sytuacji chce pozwać dziennikarkę stacji, której logo widać w filmie. Kobieta z hotelu musiała jej wówczas przypomnieć, że reporterka także była dziełem AI i w rzeczywistości nie istnieje.

Para przyznała też, że była "zbyt zawstydzona", by przed ruszeniem w podróż do zobaczonej w sieci atrakcji spytać o pomoc własne dzieci. Dlatego pracownica hotelu zaapelowała, aby ludzie sprawdzali miejsca, które ich rodzice zamierzają odwiedzić podczas podróży.

Zobaczyć nieistniejącą atrakcję

Jak się okazało, nieistniejąca w rzeczywistości kolejka linowa w Kuak Hulu została przedstawiona w wygenerowanym przez sztuczną inteligencję internetowym nagraniu. W trzyminutowym materiale pojawiają się między innymi ujęcia z ludźmi w kolejce do kas oraz wizerunek dziennikarki, która rozmawia z turystami. Widać także samą kolejkę linową, która znajduje się pośrodku zalesionego zbocza góry. Nagranie w ostatnich dniach obiegło malezyjskie media społecznościowe i wciąż jest dostępne na wielu kontach.

Hebat invester ni... 😅🤭 Pengkalan Hulu memang mempunyai aset seindah Negara jiran sebelah yang setiap hujung minggu di... Posted by Nurul Afzarina Mokhtar on Monday, June 23, 2025 Rozwiń

Sprawa zyskała rozgłos do tego stopnia, że miejscowa policja wezwała do ostrożności wobec popularnych treści w internecie. Przedstawiciel policji w rozmowie z malezyjskim dziennikiem "New Straits Times" poinformował, że służby nie otrzymały dotąd jednak żadnej skargi w związku z tym nagraniem dodając, że w okolicy Kuak Hulu nie ma planów budowy kolejki linowej. Jak podkreślił, wstępne dochodzenie wykazało, że nagranie jest "całkowicie sfabrykowane".