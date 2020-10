"Muzułmanie mają prawo się gniewać". Były premier krytykuje na Twitterze

Były premier Malezji Mahathir Mohamad stwierdził, że muzułmanie mają prawo "zabić miliony Francuzów" i ich "ukarać" za dawne zbrodnie. Komentując na Twitterze zamachy we Francji, polityk zastrzegł jednak, że muzułmanie nie stosują prawa "oko za oko".

W opublikowanej niedługo po ataku nożownika w Nicei serii wpisów na Twitterze były premier Mahathir Mohamad potępił zbrodnię i stwierdził że jest zwolennikiem wolności słowa, ale według niego nie oznacza ona prawa do "obrazy innych ludzi".

Jednocześnie Mahathir wezwał Zachód, by nie narzucał własnych wartości innym i "nie okazywał braku szacunku dla wartości i religii innych", bo jest to "miara poziomu cywilizacji". Skrytykował przy tym francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który gorąco broni prawa do publikacji karykatur proroka i stwierdził, że "islam jest religią w kryzysie na całym świecie".