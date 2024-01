Turystyczny raj stawia na Chiny. Indie mają dwa miesiące na zabranie wojsk

Malediwy są strategicznie położone w centrum Oceanu Indyjskiego, w pobliżu ważnych szlaków transportu morskiego. Kraj tradycyjnie znajdował się w sferze wpływów Indii , co pozwalało Delhi na monitorowanie dużego obszaru oceanu. Chiny , które w ostatnich latach rozwijają i modernizują swoją marynarkę wojenną, starają się uzyskać dostęp do strategicznego archipelagu i chronić przebiegające w pobliżu szlaki importu surowców z krajów Zatoki Perskiej.

Czas na opuszczenie kraju

- Na spotkaniu malediwska delegacja zaproponowała w imieniu prezydenta Muizzu usunięcie indyjskich żołnierzy do 15 marca. Datę tę zaproponował rząd, a szczególnie prezydent. Dyskusje trwają – powiedział przedstawiciel kancelarii prezydenta Ahmed Nazim po rozmowach delegacji obu krajów. - Najważniejszym punktem do odnotowania jest to, że indyjscy żołnierze nie mogą pozostać na Malediwach. Taka jest polityka tego rządu. Jest to również obietnica prezydenta i to, czego chcą ludzie na Malediwach – dodał urzędnik.