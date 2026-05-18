Świat Trwają poszukiwania ciał włoskich nurków. Do akcji dołącza fiński zespół

Jak podano w oświadczeniu DAN Europe, w poniedziałek do akcji poszukiwawczo-wydobywaczej na Malediwach dołączyło trzech fińskich nurków jaskiniowych. Zespół przybył na miejsce w niedzielę.

Fińscy nurkowie - Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund i Patrik Gronqvist - będą współpracować z siłami obrony narodowej Malediwów oraz pozostają w stałym kontakcie z włoskimi władzami.

W piątek udało się wydobyć ciało jednego z pięciorga włoskich nurków, o czym poinformowały Siły Obrony Narodowej Malediwów.

"Ciało wydobyto z głębokości około 60 metrów z wnętrza jaskini. Przypuszcza się, że pozostali nurkowie również znajdują się w tej jaskini, która ma około 60 metrów długości" - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

Poszukiwania pięciorga włoskich nurków

W sobotę z powodu choroby dekompresyjnej zmarł wojskowy nurek, który brał udział w akcji poszukiwawczej ciał włoskich nurków. Skłoniło to malediwskie władze do tymczasowego zawieszenia operacji, która była prowadzona w trudnych warunkach pogodowych i morskich.

Władze Malediwów i prokuratura w Rzymie prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyn śmierci pięciorga włoskich nurków w czasie eksploracji groty w rejonie atolu Vaavu. Ofiary to w większości osoby z dużym doświadczeniem w nurkowaniu. Zginęła między innymi profesorka biologii z uniwersytetu w Genui z 20-letnią córką, które razem nurkowały około 500 razy. Był z nimi także instruktor.

Wśród możliwych przyczyn wypadku wymienia się toksyczność tlenu w butli, możliwe problemy ze sprzętem oraz panikę pod wodą i zagubienie w jaskini, a także zejście na zbyt dużą głębokość. Ten ostatni aspekt jest szczególnie analizowany, ponieważ na mocy przepisów obowiązujących na Malediwach nurkowanie rekreacyjne dozwolone jest do głębokości 30 metrów, podczas gdy uczestnicy tej wyprawy zeszli głębiej.

