Dokumentował dramat Ukraińców i rosyjskie zniszczenia. Maks Levin nie żyje

Levin dokumentował przebieg rosyjskiej agresji na Ukrainę . 13 marca wyjechał do wsi Guta Mieżyhirska w obwodzie kijowskim. Towarzyszył mu Ołeksij Czernyszow, żołnierz i były fotograf. Ich los od tej pory nie był znany.

Reporterzy bez Granic: piąty dziennikarz, który zginął od wybuchu wojny w Ukrainie

Maks Levin urodził się 7 lipca 1981 roku w obwodzie kijowskim. Portal LB.ua - dla którego pracował przez ponad dekadę - opisał, że o profesjonalnej fotografii marzył od nastoletnich lat. Ukończył politechnikę w stolicy kraju. Pracował jako fotoreporter i operator między innymi dla Reutera, BBC i Associated Press. Jego zdjęcia były publikowane także między innymi w "The Wall Street Journal" czy magazynie TIME. Tworzył projekty multimedialne dla WHO, ONZ, UNICEF czy OBWE.