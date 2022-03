Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy: zniszczyliśmy rosyjski punkt dowodzenia pod Kijowem

Generał opublikował nagranie podpisane: "Bayraktar. Makarów. 11.03.2022". To nazwy bezzałogowego drona używanego do obrony przez siły ukraińskie oraz miejscowości na zachód od Kijowa.

Rosjanie atakują Ukrainę, bombardując i ostrzeliwując między innymi osiedla mieszkalne, szpitale i szkoły, już szesnastą dobę. W piątek biuro prokuratora generalnego Ukrainy podało, że siły Władimira Putina otworzyły ogień do cywilów czekających na ewakuację w Buczy w obwodzie kijowskim, przez co ranili jedną osobę. Tego dnia dowództwo sił powietrznych informowało, że rosyjskie samoloty ostrzelały białoruską wieś na granicy z Ukrainą. Według nich to prowokacja mająca na celu wciągnięcie w wojnę Białorusi.