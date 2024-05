W czwartek wieczorem runął dwupiętrowy budynek restauracji przy plaży w Palma de Mallorca, głównym mieście Majorki. W wyniku zawalenia zginęły cztery osoby, a co najmniej 16 zostało rannych - podała agencja Reutera, powołując się na policję.

Co najmniej cztery osoby zginęły wskutek zawalenia się w czwartek wieczorem budynku w Playa de Palma - turystycznej części miasta Palma de Mallorca. Do katastrofy doszło w restauracji Medusa Beach Club, usytuowanej w pobliżu popularnego miejsca wśród plażowiczów. Jak podały lokalne władze, w wypadku odniosło obrażenia 16 osób, które znajdowały się wewnątrz budynku. Siedem osób odniosło "bardzo poważne" obrażenia, a dziewięć zostało poważnie rannych - podały służby ratunkowe na platformie X. Rannych do różnych szpitali w Palma de Mallorca.