"Ciężko pracuję, żebyście państwo tutaj happeningi robili". Brat Daniela Obajtka przerwał konferencję posłów

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska oraz Zbigniew Konwiński zjawili się w sobotę w Kopalinie, w gminie Choczewo (województwo pomorskie), przed restauracją "Szlacheckie Gniazdo". Na konferencji prasowej przedstawili informacje dotyczące prawdopodobnych powiązań nieruchomości z obecnym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem. - Dzisiaj cały aparat państwa jest zaangażowany do tego, żeby ukrywać majątek pana Daniela Obajtka. Będziemy domagali się posiedzenia komisji sejmowych, by te sprawę wyjaśnić – deklarowała Pomaska.

- To PiS stworzył Daniela Obajtka, to Daniel Obajtek jest kwintesencją rządów PiS-u. Nie byłoby Daniela Obajtka, gdyby nie Kaczyński i jego partia – mówił Konwiński.

"Ciężko pracuję, żebyście państwo tutaj happeningi robili"

Konferencję posłów Koalicji Obywatelskiej przerwał brat prezesa Orlenu, Bartłomiej Obajtek. W dyskusji z posłami powiedział, że to on od 2014 roku jest właścicielem posiadłości. - Przyjeżdżacie państwo i robicie z niczego awanturę. Ingerujecie w życie i mam nadzieję, że nie zaingerujecie w moje kwestie finansowe, bo tego nie podaruję. Czternaście lat ciężko tutaj pracuję, żebyście państwo tutaj happeningi robili i okłamywali ludzi – mówił Bartłomiej Obajtek.

- Jeżeli ktoś kilka dni temu przyjechał pod nieruchomość w gminie Kłaj [do Łężkowic – przyp. red.] i wycenił na podstawie widzimisię nieruchomość na pięć milionów złotych, gdzie średnio metr kwadratowy musiałby kosztować 17 tysięcy złotych, łącznie z garażem, no to to jest poważne? – pytał brat prezesa Orlenu w sobotę na konferencji polityków opozycji. Zwracając się do Agnieszki Pomaskiej, powiedział: - Pani poseł, może pani się odniesie do tych cen wyższych niż w Warszawie.