"Time" wybrał kobiety roku. "Zabierają głos, by walczyć o bardziej równy świat"

Magazyn "Time" opublikował zestawienie kobiet roku. Znalazło się w nim dwanaście aktywistek, przedstawicielek świata kultury, sportu, biznesu i polityki. Łączy je to, że "zabierają głos, by walczyć o bardziej równy świat", a wiele z nich stanęło w obliczu ogromnych wyzwań, które "zainspirowały je do dążenia do zmian" - czytamy na stronie tygodnika.