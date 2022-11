MAEA: Iran wzbogaca uran do 60 procent. Działanie niemające "żadnego wiarygodnego, cywilnego uzasadnienia"

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wydała we wtorek wieczorem komunikat, w którym potwierdziła rozpoczęcie przez Iran wzbogacanie uranu do 60 procent. Niedługo po tym Francja, Wielka Brytania i Niemcy wydały wspólne oświadczenie potępiające Teheran za plan dalszego rozwoju programu nuklearnego.

Wcześniej we wtorek, powołując się na irańską agencję SNN, Reuters poinformował, że Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 60 proc., co jest odpowiedzią Teheranu na rezolucję MAEA, wzywającą Iran do większej współpracy.

Teheran usunął kamery ze swoich obiektów jądrowych

We wrześniowym raporcie kwartalnym MAEA podała, że zapasy uranu w Iranie, wzbogacone nawet do 60 proc., wzrosły znacznie powyżej ilości, która wystarczy, jeśli będzie dalej wzbogacany, do wyprodukowania bomby atomowej. Do stworzenia takiej bomby potrzebny jest uran wzbogacony do 90 proc.