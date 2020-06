Iran nadal wzbogaca uran. MAEA informuje o podejrzanych działaniach

Międzynarodowa Agencji Energii Atomowej (MAEA), agenda ONZ z siedzibą w Wiedniu, w raporcie informuje, że Iran nadal wzbogaca uran i odmawia jej dostępu do określonych lokalizacji, ale chwali ten kraj za "nadzwyczajną współpracę" pomimo pandemii koronawirusa. W cytowanym przez Reutera raporcie wymienia się podejrzane działania i materiały, w tym "możliwą obecność (...) naturalnego uranu w postaci metalowego dysku" w miejscu, które "zostało dogłębnie oczyszczone i zrównane z ziemią w latach 2003-2004".

Dokument określa zapas nisko wzbogaconego uranu na dzień 20 maja jako 1571,6 kg, znacznie powyżej przyznanego Iranowi limitu 202,8 kg. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała również, że Iran nadal wzbogaca uran do poziomu 4,5 procent, czyli wyższej niż 3,67 procent dozwolone w ramach porozumienia. Dyrektor generalny organizacji w raporcie wzywa Iran "do natychmiastowej pełnej współpracy z Agencją, w tym poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do określonych lokalizacji".