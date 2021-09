Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej: Iran złamał umowę

Władze Iranu nie pozwalają na konserwację kamer monitorujących w jednym z zakładów, w którym wytwarzane są części do wirówek wzbogacających uran - ogłosiła w niedzielę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

Zgodnie z porozumieniem władze Iranu umożliwiły ekspertom MAEA wymianę kart pamięci w większości z uzgodnionych miejsc, ale nie dopuszczono do konserwacji sprzętu w położonym w kompleksie TESA Karaj zakładzie wytwarzającym części do wzbogacających uran wirówek - przekazała MAEA. Jak podkreślono, wcześniej władze wyraziły na to zgodę.