Eksplozja w kościelnym budynku w centrum Madrytu

Co najmniej dwie osoby zginęły, a kilka jest rannych w wyniku eksplozji w należącym do Kościoła katolickiego budynku w centrum Madrytu. Jak powiedział dziennikarzom burmistrz hiszpańskiej stolicy, po wybuchu część budynku zawaliła się.

Wstępne ustalenia wskazują, że do eksplozji w budynku należącym do Kościoła katolickiego, który mieści się przy biegnącej w centrum Madrytu Calle de Toledo, doszło w wyniku wycieku gazu – przekazał burmistrz Jose Luis Martinez-Almeida. Jak dodał, w wyniku zawalenia się części budynku zginęły co najmniej dwie osoby.