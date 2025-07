Madera Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Każdy z rejsów do Polski zaplanowany był na godziny popołudniowe w niedzielę. Nie doszły one do skutku, gdyż z powodu trudnych warunków atmosferycznych nie było możliwe lądowanie maszyn, które miały następnie zabrać pasażerów. Trudności w pracy portu lotniczego w Funchal pojawiły się już w sobotę w związku z załamaniem się pogody. Tamtego dnia odbyło się jeszcze pięć połączeń z Madery do Polski. Były jednak opóźnienia.

Lotnisko na Maderze Źródło: Shutterstock

Wichury paraliżują lotnisko na Maderze

Według władz lotniska na Maderze główną trudność stanowi obecnie porywisty wiatr utrzymujący się nad portugalską wyspą od niedzielnego popołudnia. Przypomniały one, że w ostatnich dniach dochodziło do tymczasowego paraliżu lotniska z powodu wichur. Od 30 czerwca z powodu silnego wiatru odwołanych zostało na tym lotnisku ponad 100 połączeń lotniczych.