Wyszli po obiedzie na spacer i znikli. Para turystów poszukiwana na Maderze

Pochodzący z południowej Francji 58-letni Laurent i 56-letnia Véronique Blond zaginęli w sobotę 16 marca na portugalskiej Maderze. Para przebywała tam na dwutygodniowym urlopie wraz ze swoją córką Johanną. Para wybrała się razem na spacer, jednak gdy do wieczora nie wróciła do hotelu w Sao Vicente w północnej części wyspy, córka zgłosiła zaginięcie na policję.

Para zaginęła na Maderze

Przeszukano dom zaginionych

Francuska policja przeszukała także dom zaginionych we Francji. Jak podaje gazeta "Le Parisien", znaleziono tam dwa telefony i inne urządzenia elektroniczne. Lokalna prokuratura gminy Montauban przekazuje, że urządzenia te nie dały na razie śledczym wskazówek co do tego, gdzie znajduje się para i co się mogło z nią stać.