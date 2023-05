Rodzice Madeleine McCann po 16 latach od zaginięcia córki: "Czekamy na przełom"

"Trudno znaleźć słowa, aby przekazać to, co czujemy" - napisali rodzice Madeleine McCann w oświadczeniu, które opublikowali w 16. rocznicę zaginięcia córki. Jak zaznaczyli, śledztwo w sprawie uprowadzenia Madeleine trwa i "czekają na przełom".

Kate i Gerry McCannowie opublikowali oświadczenie 3 maja, dokładnie w 16. rocznicę zaginięcia ich córki, na stronie Find Madeleine, gromadzącej informacje na jej temat. "Nadal zaginiona... wciąż bardzo jej brakuje. Trudno znaleźć słowa, aby przekazać to, co czujemy" - napisała para w komunikacie.

Poniżej McCannowie zamieścili wiersz Clare Pollard, "The Contradiction" ("Sprzeczność" - red.), zaznaczając, że "mocno w nich rezonuje".

OGLĄDAJ W TVN24 GO: Kto porwał Madeleine McCann? Część 1, część 2 i część 3

Amelie McCann, młodsza siostra Madeleine w pierwszym wystąpieniu

Tego samego dnia sprawę zaginięcia Madeleine McCann skomentowała jej młodsza siostra, Amelie McCann. Jak poinformował MailOnline, portal tabloidu "Daily Mail", 18-latka w środę wieczorem wspólnie z rodzicami pojawiła się na mszy, podczas której wspominano Madeleine. - To miłe, że wszyscy są tu razem, ale to smutna okazja - powiedziała McCann. Było to jej pierwsze publiczne wystąpienie - przekazał "Daily Mail".