Nietypowy test na ministrów. "Dowiemy się, kto jest skorumpowany"

Madagaskar. Protesty na ulicach i zmiana władzy

Przywódca wojskowy i zarazem prezydent Madagaskaru Michael Randrianirina nakazał, by kandydaci na urząd ministra przechodzili obowiązkowe badanie wykrywaczem kłamstw - podaje "Washington Post".

Randrianirina objął władzę w październiku, w wyniku zamachu stanu. Powołał wówczas rząd, lecz został on przez niego - bez wyjaśnienia - rozwiązany po kilku miesiącach. Teraz od wielu tygodni poszukiwano potencjalnych ministrów. Zdaniem prezydenta badanie wykrywaczem kłamstw miało "zweryfikować uczciwość"

Ile osób przeszło testy wariografem

W środę ogłosił, że testy wariografem pozytywnie przeszło 30 osób, którym wręczył nominacje. Większość to cywile, ale jest też oficer wojska, policjant i dwóch żandarmów. Dzień później podczas prezentacji nowego gabinetu prezydent ostrzegł, że jakikolwiek akt korupcji skutkować będzie natychmiastową dymisją i postępowaniem sądowym. Urząd premiera objął szef wydziału antykorupcyjnego, Mamitiana Rajaonarison.

Przywódca wojskowy i prezydent Madagaskaru Michael Randrianirina

Młodzi sceptyczni wobec testu

Randrianirina, pułkownik elitarnej jednostki, wykorzystał ubiegłoroczne protesty w kraju, by przejąć władzę. Manifestujący, głównie z pokolenia Z, zbuntowali się najpierw przeciwko przerwom w dostawach wody i prądu oraz powszechnej korupcji, a następnie domagali się całkowitej reformy systemu politycznego.

Jak opisuje "The Guardian" - testy "weryfikujące uczciwość" nie wzbudziły entuzjazmu młodych. "Nie ma naukowych dowodów na skuteczność tego urządzenia", pojawił się wpis na koncie Generacji Z Madagaskaru. "Dla mnie to po prostu żart i coś żenującego".

Korupcja w Madagaskarze

Madagaskar, w przeszłości francuska kolonia, uzyskał niepodległość w 1960 roku. Choć wyspa jest zasobna w surowce naturalne, należy do najbiedniejszych krajów świata. Według Banku Światowego w 2022 r. prawie 75 procent populacji żyło poniżej progu ubóstwa. Kraj nęka korupcja. W rankingu organizacji Transparency International z 2025 roku Madagaskar był 148. w zestawieniu 180 krajów.

