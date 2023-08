Pożar stacji benzynowej w Machaczkale. Nie żyje co najmniej 25 osób, kilkudziesięciu rannych

Co najmniej 25 osób, w tym troje dzieci zginęło, a ponad 60 zostało rannych w wyniku pożaru stacji benzynowej w Machaczkale, stolicy Dagestanu w Rosji - podał Reuters, powołując się na lokalne służby.

- To jest jak wojna - powiedział jeden ze świadków.

Rośnie bilans ofiar

W wyniku pożaru zginęło co najmniej 25 osób, w tym troje dzieci. Liczba rannych wzrosła do 66 osób, z których 10 jest w stanie krytycznym - podała agencja RIA, cytując rosyjskiego wiceministra zdrowia Władimira Fisenko. Trzynaścioro rannych to dzieci - oświadczyła agencja Interfax powołując się na dagestański resort zdrowia.