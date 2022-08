Macedonia Północna. Wypadek ciężarówki z syryjskimi migrantami. Kilkadziesiąt osób rannych 

35 osób zostało rannych w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze w południowej części Macedonii Północnej. Przewróciła się ciężarówka przewożąca syryjskich imigrantów - poinformowała w czwartek macedońska policja.

W komunikacie policji podano, że w czasie wypadku w pojeździe znajdowało się 49 osób, 35 zostało rannych, z których jedna doznała ciężkich obrażeń. Przyczyny wypadku, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek w pobliżu wioski Marvinci, nie są na razie znane.

Imigranci zmierzali do sąsiedniej Serbii

Rannych przewieziono do szpitali w pobliskich miastach Strumica i Gewgelija. Pozostałych imigrantów umieszczono w specjalnym centrum, w którym oczekują na deportację do Grecji. Kierowca pojazdu, który według policji należał do siatki przemytników, po przewróceniu się ciężarówki zbiegł z miejsca wypadku.