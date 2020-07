Liczenie głosów i atak hakerski na stronę komisji

Przewodniczący komisji wyborczej Oliver Derkoski powiedział, że strona komisji została tak zaprojektowana, by wyborcy mogli online śledzić liczenie głosów i stopień poparcia dla poszczególnych partii politycznych. - Nie wiemy, kto jest autorem ataku, staramy się usunąć awarię - dodał. Liczenie głosów nie jest zakłócone, gdyż centralny serwer komisji nie został zainfekowany.

Do hakerskiego ataku doszło, gdy obliczono już 71 procent głosów. Na prowadzeniu (z 39-procentami poparcia) jest prozachodni Socjaldemokratyczny Związek Macedonii (SDSM), który miał 49 mandatów w 123-miejscowym jednoizbowym Zgromadzeniu i tworzył koalicję z albańską Demokratyczną Unią na rzecz Integracji (DUI).

Na drugim miejscu jest konserwatywna partia WMRO-DPMNE (Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna - Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej - 35,9 procent głosów. Ugrupowanie to wygrało poprzednie wybory, zdobywając 51 mandatów, ale nie zdołało utworzyć rządu. Na trzecim jest DUI, którą poparło 10 procent wyborców.

Decyzja o samorozwiązaniu

Środowe wybory parlamentarne są pierwsze od czasu, gdy ten bałkański kraj w zeszłym roku zmienił nazwę, by zakończyć wieloletni spór z Grecją. Ugoda z Atenami miała otworzyć władzom w Skopje drogę do rozpoczęcia negocjacji o wstąpienie do Unii Europejskiej.