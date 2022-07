Zamieszki w Macedonii Północnej, prawie 50 policjantów rannych. W tle akcesja do UE

Brutalne zamieszki w stolicy Macedonii Północnej. Protestują przeciwnicy ustępstw wobec Bułgarii w ramach akcesji do Unii Europejskiej. Media, powołując się na informacje policji, podają, że rannych zostało 47 policjantów. Zatrzymano 11 osób.

Jak informuje Associated Press, co najmniej 47 policjantów odniosło obrażenia podczas wtorkowych zamieszek w Skopje. Według agencji do większości ataków na funkcjonariuszy doszło, gdy część protestujących oderwała się od głównej manifestacji, zaczynając rzucać w budynek parlamentu między innymi kamieniami, metalowymi prętami i koktajlami Mołotowa.