"Ma za sobą ważny etap". Nowe informacje o stanie zdrowia Kate

Cierpiąca na nowotwór księżna Kate "ma za sobą ważny etap leczenia" i czuje się znacznie lepiej, podają media, powołując się na źródła bliskie brytyjskiej rodzinie królewskiej. Według doniesień księżna ma wrócić do pracy, "gdy dostanie zielone światło od swoich lekarzy".

Po ostatnich doniesieniach brytyjskich mediów, jakoby księżna Kate była widziana z rodziną, na Wyspach zaczęto spekulować na temat daty powrotu księżnej do wykonywania publicznych obowiązków. Portal pisma "Vanity Fair", powołując się na swoje źródła, podał we wtorek, iż doniesienia, wedle których Kate prawdopodobnie nie wróci do pracy wcześniej niż w przyszłym roku, są nieprawdziwe. Z kolei "Daily Mail" przekazał, że żona księcia Williama może być aktywna już jesienią.

Kiedy księżna Kate wróci do pracy?

Pałac Kensington jak dotąd nie poinformował, kiedy księżna wróci do wykonywania obowiązków. "Kate nie spieszy się z powrotem do pracy i skupia się wyłącznie na powrocie do zdrowia" - pisze "Vanity Fair". - Nie ma harmonogramu i nie ma pośpiechu. (Powrót) nastąpi, gdy Catherine poczuje, że jest gotowa i gdy otrzyma zielone światło od swoich lekarzy. Ale na 100 procent wróci do pracy, nie ma co do tego wątpliwości - mówi "VF" źródło zaznajomione ze sprawą.

Co więcej, księżna "ma za sobą ważny etap leczenia", twierdzą źródła bliskie księżnej, cytowane przez magazyn. - To była wielka ulga, że toleruje leki i czuje się o wiele lepiej - mówi przyjaciel rodziny. - To był oczywiście bardzo trudny i niepokojący okres. Wszyscy byli blisko niej: William, jej rodzice, siostra i brat - dodał.

Księżna Kate w grudniu 2023 r. Ian Vogler/PA/PAP

Księżna Kate ma nowotwór

Przypomnijmy: księżna Kate od Bożego Narodzenia nie wzięła udziału w żadnym oficjalnym wystąpieniu publicznym. W połowie stycznia przebywała przez prawie dwa tygodnie w The London Clinic z powodu operacji jamy brzusznej. Pałac Kensington nie informował, co było powodem, zapewnił jedynie, że nie była ona związana z chorobą nowotworową i została uprzednio zaplanowana. Poinformowano też, że nie należy się spodziewać, by księżna wróciła do wykonywania obowiązków publicznych przed Wielkanocą.

Pod koniec marca Pałac Kensington opublikował film, w którym Kate poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór i przechodzi chemioterapię. Księżna zaznaczyła, że "czuje się dobrze i staje się silniejsza każdego dnia". Nie sprecyzowała, o jaki rodzaj nowotworu chodzi.

Królowa Kamila, król Karol III, książę William i księżna Kate Chris Jackson/Getty Images

Autorka/Autor:wac//az

Źródło: Vanity Fair, tvn24.pl