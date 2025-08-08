Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ma powstać Szlak Trumpa. "43-kilometrowy korytarz"

Ormianie uciekają z Górskiego Karabachu
Spór o Górski Karabach. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Utworzenie nowego korytarza tranzytowego jest kluczowym elementem umowy Armenii i Azerbejdżanu - podaje Reuters, powołując się na informacje anonimowych amerykańskich urzędników. Porozumienie przewiduje, że Stany Zjednoczone otrzymają prawa do jego dzierżawy. Nazwa trasy ma być hołdem dla prezydenta USA Donalda Trumpa.
Kluczowe fakty:
  • W obecności prezydenta USA Donalda Trumpa ma dojść do spotkania przywódców Azerbejdżanu i Armenii.
  • Kluczowym elementem umowy Armenii i Azerbejdżanu jest utworzenie nowego korytarza tranzytowego o nazwie Szlak Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu.
  • Rozwojem sytuacji zaniepokojony jest Teheran, który obawia się o własne interesy w regionie.

Projektowany korytarz tranzytowy ma nosić nazwę Szlak Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu. Korytarz ma połączyć Azerbejdżan z jego eksklawą, Nachiczewańską Republiką Autonomiczną, oddzieloną od reszty kraju przez 32-kilometrowy odcinek terytorium Armenii.

Korytarz będzie przechodzić przez pograniczny region Zanzegur i obejmować linie kolejowe, rurociągi naftowe i gazowe oraz światłowody. Będzie on służył do transportu towarów, a w przyszłości również ludzi - donosi Reuters.

W piątek w Białym Domu, w obecności prezydenta USA Donalda Trumpa, ma dojść do spotkania przywódców Azerbejdżanu i Armenii, Ilhama Alijewa i Nikola Paszyniana. Stworzenie korytarza ma być kluczowym punktem umowy między nimi.

Według informacji agencji porozumienie nie przewiduje finansowania budowy Szlaku Trumpa przez rząd USA, lecz przez prywatne korporacje. Umowa została wypracowana po wizycie specjalnego wysłannika Trumpa, Steve’a Witkoffa, w stolicy Azerbejdżanu, Baku, a także w wyniku kontynuacji rozmów między stronami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymali kolejnego kościelnego hierarchę. "Nie będę się ukrywał"

Zatrzymali kolejnego kościelnego hierarchę. "Nie będę się ukrywał"

Armeński parlament zdecydował. "Bardzo ważny sygnał"

Armeński parlament zdecydował. "Bardzo ważny sygnał"

Najnowsze

Szlak Trumpa niepokoi Teheran

"Korytarz, skracając drogę lądową z Azji do Europy, miałby kluczowe znaczenie dla usprawnienia Korytarza Środkowego, lądowej trasy przez Eurazję, której znaczenie wzrosło po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Skorzystałby na tym niemal cały region Azji Środkowej i Kaukazu Południowego. 43-kilometrowy korytarz miałby przebiegać przez terytorium Armenii, łącząc azerbejdżańskie Horadiz z Nachiczewanem. Zostałby zintegrowany z istniejącym systemem drogowo-kolejowym Horadiz-Agbend po stronie Azerbejdżanu, a po stronie tureckiej połączyłby się z liniami Nachiczewan-Igdir-Kars" - opisywał portal bne IntelliNews.

"W czasach sowieckich Azerbejdżan wykorzystywał tę trasę do połączeń z Nachiczewanem, jednak pierwsza wojna o Karabach na początku lat 90. przerwała to połączenie, izolując eksklawę. Od tego czasu obywatele Azerbejdżanu docierają do Nachiczewanu drogą powietrzną lub lądową przez Iran. Przywrócenie korytarza stworzyłoby nieprzerwaną trasę lądową, ułatwiającą przepływ towarów i pasażerów między Azerbejdżanem, Turcją, a docelowo - Europą i Azją" - czytamy w portalu.

Portal irańskiej opozycji, Teheran Times, pisał z kolei: "Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew i jego turecki protektor Recep Tayyip Erdogan zaczęli promować ideę korytarza po wojnie w 2020 roku. Baku odzyskało wówczas kontrolę nad znaczną częścią regionu Górskiego Karabachu oraz przylegającymi terytoriami, które od lat 90. były w rękach sił armeńskich jako strefa buforowa. Porozumienie pokojowe, podpisane po zakończeniu wojny, zawierało zapis o nowych szlakach transportowych łączących Azerbejdżan właściwy z Nachiczewanem, jednak nie przyznawało Azerbejdżanowi kontroli nad terytorium Armenii, które jest uznawane na arenie międzynarodowej".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Armenia coraz dalej od Rosji, zbliża się do USA. Rzecznik Kremla zabrał głos

Armenia coraz dalej od Rosji, zbliża się do USA. Rzecznik Kremla zabrał głos

Putin zbliżał się do Azerbejdżanu, Armenia miała wystrzelić pociski w kierunku wojsk sąsiada

Putin zbliżał się do Azerbejdżanu, Armenia miała wystrzelić pociski w kierunku wojsk sąsiada

Rozwojem sytuacji zaniepokojony jest Teheran. Będący pod amerykańską kontrolą korytarz znajdowałby się bowiem na granicy Iranu, Armenii i Azerbejdżanu.

"Stawką jest nie tylko regionalna łączność, ale także geopolityczny ład wzdłuż wrażliwej północnej granicy Iranu. Dla Iranu 43-kilometrowy korytarz przez armeńską prowincję Sjunik uderza w sedno jego strategicznych kalkulacji. Hamidreza Azizi, ekspert z Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, ostrzegł, że plan ten 'pozbawi Iran naturalnego lądowego dostępu do Kaukazu Południowego przez Armenię', stawiając go na łasce trasy 'kontrolowanej przez Azerbejdżan lub innych międzynarodowych aktorów'. W rozmowie z RFE/RL nazwał on korytarz 'ostatnim gwoździem do trumny' – krokiem w kierunku tego, co niektórzy obserwatorzy określają jako 'geopolityczne uduszenie' Iranu" - zaznaczyło Radio Wolna Europa.

Konflikt między Armenią a Azerbejdżanem

Konflikt między Armenią a Azerbejdżanem do tej pory obejmował głównie region Karabachu, na północnym pograniczu obu krajów. Spór trwał od lat 90. ubiegłego wieku. W czasach sowieckich był to autonomiczny obszar w granicach Azerbejdżanu, zamieszkany głównie przez Ormian.

Długo tlące się napięcia między chrześcijańskimi Ormianami a przeważnie muzułmańskimi Azerami, w których tle była pamięć o ludobójstwie 1,5 miliona Ormian dokonanym przez muzułmańskich Turków osmańskich w 1915 roku, doprowadziły do wybuchu walk pod koniec istnienia Związku Radzieckiego.

W 1988 r., gdy region podjął próbę przyłączenia się do Armenii, doszło do pierwszych starć. Wojna na pełną skalę wybuchła w 1991 r., po ogłoszeniu niepodległości przez Armenię. Zginęło w niej około 30 tysięcy osób, a milion zostało przesiedlonych. Po zawieszeniu broni w 1994 r. siły ormiańskie kontrolowały Karabach i znaczne obszary Azerbejdżanu.

Po dekadach nieskutecznych mediacji międzynarodowych, w 2020 roku, Azerbejdżan, przy wsparciu militarnym i dyplomatycznym ze strony Turcji, rozpoczął ofensywę, w wyniku której zajął znaczną część spornych terytoriów. W ramach porozumienia pokojowego, wynegocjowanego przez Rosję, do regionu skierowano około 2000 żołnierzy w roli sił pokojowych.

Ormianie uciekają z Górskiego Karabachu
Ormianie uciekają z Górskiego Karabachu
Źródło: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

Ostatecznie, we wrześniu 2023 roku, po krótkiej operacji wojskowej, Azerbejdżan odzyskał cały Karabach. Spowodowało to masową ucieczkę ponad 100 tysięcy mieszkańców, czyli niemal całej populacji etnicznych Ormian z Karabachu. W ciągu tygodnia ludzie ci uciekli do Armenii.

Rosja, zajęta od lutego 2022 roku inwazją na Ukrainę, pomimo wcześniejszego porozumienia, jak i faktu, że była wspólnie z Armenią stroną sojuszu o nazwie Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nie interweniowała, co doprowadziło do ochłodzenia relacji z Erewaniem. Ten w zamian zaczął zacieśniać więzi z Zachodem. W lutym 2024 r. Armenia zawiesiła swoje członkowsko w ODKB.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mart/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

Udostępnij:
TAGI:
ArmeniaAzerbejdżanUSAGórski Karabach
Czytaj także:
Liban. Od lewej premier Nawaf Salam i prezydent Joseph Aoun w trakcie posiedzenia gabinetu w Pałacu Prezydenckim w mieście Babda (07.08.2025 r.)
Rząd zaakceptował amerykański plan rozbrojenia. Cztery kroki
Świat
USA. Śmigłowiec spadł na barkę, nie żyją dwie osoby
Śmigłowiec spadł na statek w USA, ofiary śmiertelne
Świat
Policja ustala, dlaczego kierowca wjechał w rowerzystę
Jechali w jedną stronę, rowerzysta nie żyje
Lublin
shutterstock_734265295
Nowe zjawisko we Włoszech. Coraz mniej turystów wybiera te plaże
BIZNES
Pożary we Francji
"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"
METEO
imageTitle
Startuje Letnie Grand Prix. Ostatnie Kamila Stocha
EUROSPORT
Groził urzędniczce śmiercią
Agresywny petent groził urzędniczce śmiercią
Opole
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał
WARSZAWA
Mężczyzna został zatrzymany, gdy wychodził z mieszkania partnerki
Został skazany za pedofilię, ukrywał to przed partnerką
Kraków
Proces apelacyjny w sprawie "skóry", Robert J. na ławie oskarżonych
Sprawa "Skóry". Do sądu wpłynęła kasacja
Kraków
Tragiczny wypadek na DK 72 koło Poddębic
Czołowe zderzenie wywrotki z samochodem osobowym. Nie żyje 65-latek
Łódź
Pożar szkoły w Zielonej Górze
Słup dymu nad Zieloną Górą
Lubuskie
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
WARSZAWA
Gorąco, ciepło, słońce, chmury, burza
W weekend nie wszędzie będzie gorąco i słonecznie. Co czeka nas dalej
METEO
molenda bim
CPK w dwóch wersjach. Czym się różnią?
BIZNES
Superagersi to osoby po 80-tce, których mózgi są młodsze nawet o 30 lat
80-latek z mózgiem sprawnym jak u 50-latka. Jak superagerzy to robią?
Zuzanna Kuffel
Plaża nad Bałtykiem
Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem
Trójmiasto
35-latek jest podejrzany od zgwałcenie 24-latki. Został tymczasowo aresztowany
24-latka zgwałcona na ulicy. Zatrzymano podejrzanego
Łódź
Polscy kierowcy przekraczają prędkość (zdjęcie ilustracyjne)
Rozpędził się na niemieckiej autostradzie, stracił prawo jazdy
Świat
para choroba rak shutterstock_671185222
Seksualność jest prawem. Choroba onkologiczna nie może go odbierać
Piotr Wójcik
Ewakuacja turysty
Atak epilepsji na górskim szlaku
Wrocław
Prokuratura Regionalna w Warszawie
Ruch prokuratury w sprawie dotacji z KPO
Polska
imageTitle
Gwiazda EuroBasketu po pierwszych treningach z kadrą. Szlifuje formę na Polskę
EUROSPORT
nastolatki sklej
Szukają piątki dziewcząt. Apel policji
Kraków
Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej United States Border Patrol
Były Superman będzie wyrzucał ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"
Kultura i styl
pustynia kaktus arizona shutterstock_232246297
Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było
METEO
Mężczyzna z objawami zawału potrzebował pilnej pomocy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli go na ławce, kilkanaście dni wcześniej "opuścił samowolnie szpital". Trafił tam ponownie
Wrocław
Karol Nawrocki
Czy Nawrocki wywiąże się ze swoich obietnic? Sondaż
Polska
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
KONKRET24
imageTitle
Prowokowała koszulką, zgrywała niewiniątko. Kim jest rywalka Świątek
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica