Ma już poparcie 100. Skrócił wakacje na Karaibach, jest w Londynie

Boris Johnson, który dwa miesiące temu stracił stanowisko premiera, ma już poparcie 100 posłów Partii Konserwatywnej - wskazują źródła w jego obozie politycznym. Może to oznaczać, że znów zostanie liderem torysów, a co za tym idzie, ponownie obejmie urząd premiera Wielkiej Brytanii.

Pretendenci do przywództwa konserwatystów muszą do godz. 14 brytyjskiego czasu w poniedziałek uzyskać poparcie co najmniej 100 posłów. Tak wysoki próg oznacza, że w wyborach może wystartować maksymalnie trzech kandydatów. Wcześniej w sobotę potwierdzono doniesienia, że warunek ten spełnił już były minister finansów w rządzie Johnsona, Rishi Sunak, ale na razie nie ogłosił on jeszcze swojego startu.