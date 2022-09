Donald Tusk: Stawka jest bardzo wysoka. Musimy rozmawiać naprawdę szczerze

Tusk: musimy rozmawiać naprawdę szczerze

Podkreślał, że "stawka ta jest tak wysoka, że musimy rozmawiać o naszej roli w tej dziejowej konfrontacji naprawdę szczerze". - Ukraina, co pokazały ostatnie dni, ma szansę wygrać tę wojnę. Ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy, a w szczególności największych i najbogatszych państw, takich jak Niemcy . I nie chodzi tu tylko o wsparcie symboliczne, o gorące słowa, nagrody i wyróżnienia, ale o broń, amunicję, samoloty, czołgi - wyliczał. Jak mówił, "Putin zaatakował Ukrainę, ale jest to przecież atak na całą demokratyczną wspólnotę międzynarodową".

- Mówmy o natychmiastowym zwiększeniu dostaw broni, w tym broni ciężkiej, dla Ukrainy. O gwarancjach politycznych dla pełnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej najszybciej jak to możliwe po zakończeniu wojny. Wróćmy do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO i realnych gwarancji bezpieczeństwa da Kijowa na przyszłość. Utrzymajmy pełną jedność Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, NATO w naszej twardej polityce sankcji wobec Rosji - apelował.

Scholz: Zakończyła się wielka epoka pokoju. Rosja chce ustanawiać przemocą nowe granice

- Kto rozmawia z Putinem, słucha przemówień, czyta teksty, które pisze, zrozumie, że on to widzi zupełnie inaczej. Dla niego nie jest to żaden osobny naród, ani ukraiński, ani białoruski. On by chciał nakreślić granice zupełnie inaczej i wszystko wcielić do swojego państwa, niezależnie od języka czy historii - mówił.