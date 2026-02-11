Złoto na ostrzu. Twizzle z demonami w tle

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026 Źródło: Reuters

Rywalizacja par tanecznych w tańcu dowolnym na Igrzyskach Mediolan-Cortina 2026 zmierza ku końcowi. W środę późnym wieczorem dowiemy się, kto sięgnie w tej dyscyplinie po złoto. O najcenniejszy krążek walczą dwa wybitne duety.

Obecnie w tabeli prowadzi para francuska, Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron, która o włos (z przewagą zaledwie 0,46 punktu) wyprzedza amerykańskie małżeństwo - Madison Chock i Evana Batesa.

Madison Chock i Evan Bates Źródło: PAP/EPA/WU HAO

Chock i Bates to mistrzowie świata par tanecznych, a także świeżo upieczeni złoci medaliści w konkursie drużynowym w Mediolanie. Fournier Beaudry i Cizeron, mistrzowie Europy, tańczą wspólnie zaledwie od obecnego sezonu 2025/2026. Teraz, z hipnotyzującym układem do "Vogue" Madonny, są na prostej drodze do stanięcia na szczycie podium na igrzyskach.

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL

Jednak na piękno na tafli cieniem kładą się wydarzenia poza nim, a zawodnicy na ich temat konsekwentnie milczą.

Rozpad mistrzowskiej pary

31-letni Cizeron z poprzednią partnerką - Gabriellą Papadakis - zdobył pięć tytułów mistrzów świata, tyle samo złotych medali w mistrzostwach Europy, dwa triumfy w cyklu Grand Prix i złoto igrzysk olimpijskich w Pekinie. Po olimpijskich zmaganiach para niespodziewanie zawiesiła starty, a pod koniec 2024 roku ogłosiła zakończenie zawodowej kariery.

Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 Źródło: PAP/EPA

Bolesne rozstanie zostało opisane przez Papadakis, która nie gryzła się w język. Francuzka wydała autobiografię, w którym opisała relację z Cizeronem, w której - jak twierdziła - czuje się "ubezwłasnowolniona". Oskarżyła przy tym Francuza o bycie "kontrolującym". Cizeron odpierał zarzuty, nazywając je "kampanią oszczerstw". Zaznaczył, że zaangażował w sprawę prawników, którzy mają doprowadzić do zaprzestania publikowania przez Papadakis "zniesławiających oskarżeń".

Cizeron wrócił na taflę z nową - i obecną - partnerką, Laurence Fournier Beaudry. 33-latka wcześniej reprezentowała swoją ojczyznę, Kanadę, a następnie Danię, zanim w zeszłym roku w wyjątkowo przyspieszonym trybie - co przykuwa do dziś uwagę obserwatorów dyscypliny - otrzymała francuskie obywatelstwo, by zostać nową partnerką wirtuoza.

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron i ich twizzle na lodzie Źródło: PAP/EPA/WU HAO

Igrzyska stały się areną trudnych pytań

Duński rozdział Fournier Beaudry trwał od 2013 do początku 2018 roku. Wtedy na taflę wyjeżdżała z urodzonym w Kopenhadze Nikolajem Sorensenem z którym jest związana prywatnie i z którym po 2018 roku reprezentowała Kanadę z powodu odrzucenia jej wniosku o duńskie obywatelstwo. Tamtejsze prawo nie zrobiło dla Fournier Beaudry wyjątków od stawianych warunków, co zmusiło łyżwiarkę do powrotu do reprezentowania ojczyzny.

W październiku 2025 roku Sorensen został zawieszony na co najmniej sześć lat za napaść seksualną z 2012 roku. Do zdarzenia z jego udziałem miało dojść w Hartford, stolicy amerykańskiego stanu Connecticut. Poszkodowaną była niewymieniona z nazwiska amerykańska łyżwiarka oraz trenerka, która oskarżyła sportowca o gwałt w styczniu 2023 roku.

Sorensen zaprzeczył wtedy oskarżeniom, jednak uznał, że jego udział w zawodach będzie odwracał uwagę kibiców od sportowej rywalizacji. W związku z zarzutami para w styczniu 2024 roku wycofała się z mistrzostw kraju w Calgary. Fournier Beaudry, której zarzuty nie dotyczyły, publicznie wsparła swojego partnera.

Fournier Beaudry odmawia w Mediolanie komentarzy na temat Sorensena.

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL

Łyżwiarze rozpoczną środową rywalizację o godzinie 19.30.

