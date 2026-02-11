Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Złoto na ostrzu. Twizzle z demonami w tle

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Źródło: Reuters
Na lodzie w Mediolanie czarują. Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron są o krok od olimpijskiego złota, ale droga do finału prowadzi ich przez medialną burzę. Choć zachwycają techniką i stylem, ich sportowy sukces rodzi się w cieniu oskarżeń.

Rywalizacja par tanecznych w tańcu dowolnym na Igrzyskach Mediolan-Cortina 2026 zmierza ku końcowi. W środę późnym wieczorem dowiemy się, kto sięgnie w tej dyscyplinie po złoto. O najcenniejszy krążek walczą dwa wybitne duety.

Obecnie w tabeli prowadzi para francuska, Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron, która o włos (z przewagą zaledwie 0,46 punktu) wyprzedza amerykańskie małżeństwo - Madison Chock i Evana Batesa.

Madison Chock i Evan Bates
Madison Chock i Evan Bates
Źródło: PAP/EPA/WU HAO

Chock i Bates to mistrzowie świata par tanecznych, a także świeżo upieczeni złoci medaliści w konkursie drużynowym w Mediolanie. Fournier Beaudry i Cizeron, mistrzowie Europy, tańczą wspólnie zaledwie od obecnego sezonu 2025/2026. Teraz, z hipnotyzującym układem do "Vogue" Madonny, są na prostej drodze do stanięcia na szczycie podium na igrzyskach.

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron
Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron
Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL

Jednak na piękno na tafli cieniem kładą się wydarzenia poza nim, a zawodnicy na ich temat konsekwentnie milczą.

Rozpad mistrzowskiej pary

31-letni Cizeron z poprzednią partnerką - Gabriellą Papadakis - zdobył pięć tytułów mistrzów świata, tyle samo złotych medali w mistrzostwach Europy, dwa triumfy w cyklu Grand Prix i złoto igrzysk olimpijskich w Pekinie. Po olimpijskich zmaganiach para niespodziewanie zawiesiła starty, a pod koniec 2024 roku ogłosiła zakończenie zawodowej kariery.

Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
Źródło: PAP/EPA

Bolesne rozstanie zostało opisane przez Papadakis, która nie gryzła się w język. Francuzka wydała autobiografię, w którym opisała relację z Cizeronem, w której - jak twierdziła - czuje się "ubezwłasnowolniona". Oskarżyła przy tym Francuza o bycie "kontrolującym". Cizeron odpierał zarzuty, nazywając je "kampanią oszczerstw". Zaznaczył, że zaangażował w sprawę prawników, którzy mają doprowadzić do zaprzestania publikowania przez Papadakis "zniesławiających oskarżeń".

>> "Kampania oszczerstw". Ostry konflikt mistrzowskiej pary

Cizeron wrócił na taflę z nową - i obecną - partnerką, Laurence Fournier Beaudry. 33-latka wcześniej reprezentowała swoją ojczyznę, Kanadę, a następnie Danię, zanim w zeszłym roku w wyjątkowo przyspieszonym trybie - co przykuwa do dziś uwagę obserwatorów dyscypliny - otrzymała francuskie obywatelstwo, by zostać nową partnerką wirtuoza.

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron i ich twizzle na lodzie
Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron i ich twizzle na lodzie
Źródło: PAP/EPA/WU HAO

Igrzyska stały się areną trudnych pytań

Duński rozdział Fournier Beaudry trwał od 2013 do początku 2018 roku. Wtedy na taflę wyjeżdżała z urodzonym w Kopenhadze Nikolajem Sorensenem z którym jest związana prywatnie i z którym po 2018 roku reprezentowała Kanadę z powodu odrzucenia jej wniosku o duńskie obywatelstwo. Tamtejsze prawo nie zrobiło dla Fournier Beaudry wyjątków od stawianych warunków, co zmusiło łyżwiarkę do powrotu do reprezentowania ojczyzny.

W październiku 2025 roku Sorensen został zawieszony na co najmniej sześć lat za napaść seksualną z 2012 roku. Do zdarzenia z jego udziałem miało dojść w Hartford, stolicy amerykańskiego stanu Connecticut. Poszkodowaną była niewymieniona z nazwiska amerykańska łyżwiarka oraz trenerka, która oskarżyła sportowca o gwałt w styczniu 2023 roku.

Sorensen zaprzeczył wtedy oskarżeniom, jednak uznał, że jego udział w zawodach będzie odwracał uwagę kibiców od sportowej rywalizacji. W związku z zarzutami para w styczniu 2024 roku wycofała się z mistrzostw kraju w Calgary. Fournier Beaudry, której zarzuty nie dotyczyły, publicznie wsparła swojego partnera.

Fournier Beaudry odmawia w Mediolanie komentarzy na temat Sorensena.

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron
Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron
Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL

Łyżwiarze rozpoczną środową rywalizację o godzinie 19.30.

>> Czytaj więcej o łyżwiarstwie figurowym w serwisie specjalnym Eurosportu

Autorka/Autor: Anna Kwaśny

Źródło: tvn24.pl, BBC, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NEIL HALL

Udostępnij:
Tagi:
Łyżwiarstwo figuroweZimowe igrzyska olimpijskie
Czytaj także:
imageTitle
Lindey Vonn przeszła już trzecią operację. Mówi o sukcesie
EUROSPORT
imageTitle
0,07 sekundy. Żurek tylko otarł się o medal
EUROSPORT
Donald Trump
Trump stawia na węgiel. "Piękny, czysty"
BIZNES
Damian Żurek
Tak niewiele zabrakło. Żurek poza podium
RELACJA
imageTitle
Rywal zajechał drogę. Pech Polaka na olimpijskiej tafli
EUROSPORT
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Popularne muzeum otworzą po długim remoncie
WARSZAWA
Gołoledź
Opady marznące dalej groźne. Gdzie trzeba na nie uważać
METEO
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
METEO
Szwajcaria
W jego barze wybuchł tragiczny pożar, teraz przeprasza. "Nie myślę o niczym innym"
Świat
Wypadek w miejscowości Chrząstawa
Pociąg zmiażdżył auto, ratownicy próbowali dostać się do zakleszczonego kierowcy
Wrocław
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
METEO
Śmiertelny wypadek na A4
Śmiertelny wypadek na A4. Autostrada częściowo zablokowana
Wrocław
Donald Tusk limuzyna
Premier opuścił Pałac Prezydencki
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
WARSZAWA
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Prezes zarabia 60 tysięcy miesięcznie. Będzie wniosek o obniżkę
BIZNES
Prokurator Tomasz Tadla
Prokurator Tadla miał zostać odwołany. "Niezwykle doświadczony śledczy"
imageTitle
Podrażniona Świątek odwróciła losy meczu. Ma ćwierćfinał w Dosze
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Usiądzie przy stole z Putinem? Prezydentowi się "nie spieszy", ale "jest gotowy"
imageTitle
"Siemanko niezłe wdzianko". Fajdek pozdrawia ze szpitalnego łóżka
EUROSPORT
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
"Wraca" drugie mocarstwo Azji. Bać się czy kibicować?
Sebastian Zakrzewski
Wyrok sądu
Wyrok dożywocia za morderstwo sprzed lat. Polka skazana w Wielkiej Brytanii
Świat
Sędzia Dariusz Łubowski
Wniosek o ENA dla Ziobry trafił do odwołanego sędziego
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu
WARSZAWA
imageTitle
Nie było prezentu na urodziny. Hurkacz zmarnował szansę
EUROSPORT
Policja
Agresja w autobusie, zatrzymana kobieta z nożem
Olsztyn
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
METEO
imageTitle
Tajemniczy człowiek w wielu kurtkach. Co robi na igrzyskach?
EUROSPORT
Spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Roger
Amerykańska podsekretarz stanu i ambasador USA w KPRP. Rzecznik prezydenta o rozmowach
Leszek Czarnecki
Jest prawomocny wyrok w sprawie artykułu o przewożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku
BIZNES
shutterstock_2346761815
Jedzą tylko przez osiem godzin. Objawy choroby zmniejszają się nawet o 40 procent
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica