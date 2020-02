Zatrzymania po zabójstwie dziennikarki. "Zawsze wierzyłem, że niektórzy wiedzą, kto był w to zamieszany"

- Zawsze wierzyłem, że niektórzy ludzie w społeczności wiedzą, co się stało i kto był w to zamieszany. Rozumiem, że ludzie mogą bać się z nami rozmawiać. Dałem poprzednio osobistą gwarancję anonimowości w związku z tym dochodzeniem i ponawiam to zapewnienie dzisiaj, gdy zbliżamy się do rocznicy zabójstwa Lyry - oświadczył Jason Murphy prowadzący śledztwo z ramienia północnoirlandzkiej policji PSNI, apelując o przekazywanie informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu dokładnego przebiegu zdarzeń.