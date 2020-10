Prawosławny duchowny postrzelony przed drzwiami cerkwi. Napastnik zbiegł 

We francuskim Lyonie przed cerkwią postrzelony został prawosławny duchowny – przekazała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródła w policji. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. To kolejny w ostatnich dniach atak w miejscu kultu chrześcijańskiego we Francji. W czwartek nożownik zabił troje ludzi w okolicach katedry Notre Dame w Nicei.