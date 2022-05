Natalia z Janą poszły po herbatę, Jarosław został. "Kiedy otworzyła oczy, wszystko było zalane krwią"

Zdjęcia zbombardowanego przez Rosjan dworca kolejowego w Kramatorsku, gdzie cywile oczekiwali na ewakuację, wstrząsnęły światem. W tym dniu matka 11-letnich bliźniaków, Jany i Jarosława, wyszła na peron po herbatę. Była z córką, kiedy doszło do eksplozji. Jana straciła obydwie nogi, jej matka jedną. Jarosław został ich opiekunem. Historię rodziny z obwodu donieckiego opisało Pierwsze Stowarzyszenie Lekarskie Miasta Lwowa, które podjęło się leczenia.

"On dorósł w chwili, gdy rosyjska rakieta spadła na dworzec kolejowy w Kramatorsku. Siostra bliźniaczka i matka, które były na peronie, straciły nogi: dziewczynka - obie, kobieta - jedną. A teraz opiekuje się nimi 11-letni Jarosław. Chodzi nawet do sklepu w pobliżu szpitala" - napisali na Facebooku lekarze ze Lwowa, gdzie leczy się poszkodowana rodzina.

Herbata na peronie

"Byli bardzo przestraszeni, kiedy przybyli tu pociągiem ewakuacyjnym. Teraz dzieci i mama już się uśmiechają, bo w końcu są bezpieczni. Wolontariusze i celebryci nieustannie przychodzą do nich z prezentami. Kolejna dobra wiadomość: rodzina wkrótce wyjedzie do Stanów Zjednoczonych na rehabilitację. Jarosław mówi, że naprawdę chce, żeby jego matka i siostra wreszcie stanęły na nogi. Do tego czasu obiecuje nadal być ich niezawodnym wsparciem" - podkreślili lwowscy lekarze.