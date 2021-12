Koktajl Mołotowa rzucony w rosyjski konsulat we Lwowie. Moskwa: to akt terroru

W konsulat Rosji we Lwowie rzucony został koktajl Mołotowa. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych określiło to wydarzenie jako "akt terroru", a do MSZ w Moskwie wezwany został przedstawicieli dyplomacji Ukrainy - poinformowała Agencja Reutera. Ukraińskie służby wszczęły dochodzenie.