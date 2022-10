Mimo ataków "nie ma paniki, nie ma strachu". "Wszyscy rozumieją, że to już początek końca Putina"

Były ukraiński parlamentarzysta, a obecnie zastępca mera Lwowa Serhij Kiral w rozmowie z TVN24 BiS opisywał sytuację w mieście po dwóch dniach rosyjskiego ostrzału. - Wczoraj sytuacja była dużo trudniejsza niż dzisiaj - przyznał. Przekazał, że we wtorek "były trzy ataki na te same obiekty przekazujące prąd do miasta". Mówił, że początkowo "około 35 procent miasta było bez prądu, były problemy z dostawami wody, ale teraz chyba wszystko jest w porządku".