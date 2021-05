Grecja otwiera się na turystów

"Czuję, że znów żyję". "W końcu tu jestem"

- Czuję się pełna życia i to dobrze, bo to był ciężki i długi rok spowodowany COVID-19 - oceniła Victoria Sanchez, 22-letnia studentka. Jak wyjaśniała, przyjechała na wakacje z Czech. - Czuję, że znów żyję - dodała, gdy przechadzała się w pobliżu forum rzymskiego w Atenach.

Od niedzieli turyści z zagranicy, którzy są zaszczepieni, będą wpuszczani do Grecji. Mogą też okazać negatywny wynik testu na COVID-19. To także warunki, które trzeba spełnić, by móc podróżować pomiędzy greckimi wyspami.

Najgorszy rok w historii turystyki

Lockdown na jednej wyspie

Mieszkańcy mogą wychodzić z domu tylko do otwartych miejsc pracy, do lekarza lub apteki, na spacer ze zwierzętami lub na zakupy do godziny 18. Mogą opuścić wyspę tylko ze względów zdrowotnych. Ograniczenia będą obowiązywać do godziny 6 rano 24 maja.