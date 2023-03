Rzecznik TSUE wydał opinię w sprawie mechanizmu nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Athanasios Rantos w opinii wyraził wątpliwość co do tego, czy mechanizm wyrażania przez polską Krajową Radę Sądownictwa zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku daje wystarczające gwarancje niezależności. "Decyzja o wyrażeniu lub odmowie zgody na ewentualne dalsze zajmowanie stanowiska sędziego nie może opierać się na zbyt niejasnych i trudnych do zweryfikowania kryteriach" - zwrócił uwagę.

Rzecznik TSUE o wątpliwościach w sprawie mechanizmu nowej KRS

W odpowiedzi rzecznik napisał, że "Trybunał dopuszcza, by państwa członkowskie przewidziały udział organu niebędącego częścią wymiaru sprawiedliwości (czy to niezależnego, czy to będącego częścią władzy ustawodawczej lub wykonawczej) w podejmowaniu decyzji dotyczących między innymi powoływania sędziów lub przedłużenia ich czynnej służby". "Z tego względu Rzecznik uznał, że nawet jeżeli w wyniku niedawnych reform polskiego sądownictwa KRS stała się 'instytucją zależną', kontrolowaną przez władzę wykonawczą, okoliczność, że przysługuje jej uprawnienie do wyrażenia lub odmówienia zgody na ewentualne dalsze zajmowanie stanowiska sędziego, sama w sobie nie wystarczy do tego, by można było stwierdzić istnienie naruszenia zasady niezawisłości sędziowskiej" - poinformował Sokołowski. Jednakże, rzecznik generalny zauważył, że kryteria, na których opierają się decyzje dotyczące dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego, są zbyt niejasne i nieweryfikowalne. "Wątpliwości budzi także fakt, że polska ustawa nie przewiduje terminu, w którym KRS jest zobowiązana przyjąć uchwałę w tej kwestii. Zważywszy na całokształt rzecznik generalny uznał, że łamią Traktaty, przepisy które uzależniają decyzję o dalszym zajmowaniu stanowiska sędziego po ukończeniu wieku przejścia w stan spoczynku od uzyskania zgody organu, w przypadku którego został wykazany brak niezależności od władzy ustawodawczej lub wykonawczej, i który podejmuje swoje decyzje na podstawie niejasnych i trudnych do zweryfikowania kryteriów" - przekazał korespondent TVN24.