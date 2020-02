Niższe ceny surowców w zamian za zjednoczenie? Białorusini i Rosjanie "nigdy nie zechcą pójść tą drogą"

Naciski na integrację i szantaż ropą

Prezydent Białorusi wskazał również, że Białoruś będzie kupować ropę z innych źródeł niż Rosja, nawet jeśli będzie ona droższa. Jak powiedział, podczas niedawnych, nierozstrzygniętych, negocjacji z Władimirem Putinem, prezydent Rosji pytał go, "po co kupować ropę z alternatywnych źródeł, skoro i tak jest droższa od rosyjskiej". Łukaszenka oświadczył, że Białoruś będzie to robić, by "co roku 31 grudnia nie być rzucaną na kolana".