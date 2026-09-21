Świat Łuk triumfalny Trumpa ma być wielkim magazynem broni Oprac. Filip Czekała |

Donald Trump pokazał makiety łuku triumfalnego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: cfa.gov

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O przekształceniu planowanego łuku triumfalnego w Waszyngtonie w kompleks wojskowy prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę.

"Na usilną prośbę Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i ze względów bezpieczeństwa narodowego zgodziłem się przekształcić wspaniały Łuk Triumfalny, planowany od czasów wojny secesyjnej wiele lat temu (...) w najwyższej klasy kompleks wojskowy (...), w którym będzie można pomieścić, przechowywać i szybko używać dużej liczby dronów oraz snajperów, zarówno na dachu, jak i na placu, a także przechowywać duże ilości amunicji snajperskiej" - napisał we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Jak podkreślił, takiego obiektu nie ma nigdzie na świecie, a Waszyngton był rzekomo jedynym spośród "59 największych miast i stolic", gdzie nie ma dotąd łuku triumfalnego.

Sala balowa ma być bunkrem

Nie jest jasne, co sprowokowało zapowiedź zmiany projektu budowli. Trump podobnie charakteryzował inną swoją inicjatywę, która budzi kontrowersje - wielką salę balową budowaną w miejscu zburzonego wschodniego skrzydła Białego Domu. Trump modernizuje znajdujący się tam podziemny bunkier i zapowiedział, że sala będzie wyposażona w zaawansowane systemy przeciwdronowe. Argumentów o konieczności zbudowania sali dla bezpieczeństwa narodowego Ameryki używał również w procesie sądowym.

Podobnie jak w przypadku sali balowej, plan postawienia wielkiego łuku również jest przedmiotem sądowych skarg i protestów, lecz według zapowiedzi administracji, budowa ma się zacząć już wkrótce.

Ma być wyższy niż w Paryżu

Według zaprezentowanego w kwietniu projektu sporządzonego przez firmę Harrison Design, 76-metrowy łuk ma zawierać złote ozdoby i złoty napis "One Nation Under God" ("Jeden Naród pod władzą Boga"), na jego szczycie stać ma złoty posąg skrzydlatej kobiety stanowiący symbol wolności, a wokół budowli umiejscowione mają być cztery złote lwy. Trump chce w ten sposób upamiętnić 250-lecie Stanów Zjednoczonych.

Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego Źródło zdjęcia: cfa.gov Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego Źródło zdjęcia: cfa.gov Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego Źródło zdjęcia: cfa.gov Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego Źródło zdjęcia: cfa.gov Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego Źródło zdjęcia: cfa.gov

Potężny łuk - położony na końcu mostu Arlington Memorial Bridge na brzegu Potomaku po stronie Wirginii, między mauzoleum Lincolna a narodowym cmentarzem Arlington - będzie zdecydowanie górować nad budynkiem upamiętniającym Lincolna (45 metrów). Ma być też wyższy niż paryski Łuk Triumfalny (49,5 metra).

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Plany łuku od początku budzą kontrowersje i są krytykowane przez część środowisk weteranów oraz działaczy na rzecz ochrony zabytków. Argumentują, że łuk zasłoni między innymi widok z cmentarza Arlington oraz zakłóci pierwotną koncepcję architektoniczną stolicy. Z tego powodu grupa weteranów złożyła pozew przeciwko budowie. Inna organizacja - Public Citizen - wspierana przez demokratów, domaga się z kolei wstrzymania budowy do czasu uchwalenia środków na konstrukcję przez Kongres.