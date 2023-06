28-latka udawała 17-latkę, by uczyć się w liceum. Została aresztowana

Do jednego z liceów w Luizjanie przez niemal cały rok szkolny uczęszczała 28-letnia kobieta, podająca się za 17-latkę. Gdy dyrekcja dowiedziała się o sprawie, zgłosiła ją policji. Aresztowano kobietę oraz jej matkę, która zapisała córkę do szkoły. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 28-latka poszła do liceum, żeby nauczyć się angielskiego.

Chciała nauczyć się angielskiego

Policyjne dochodzenie wykazało, że Serrano-Alvarado zapisała do szkoły swoją 28-letnią córkę, używając do tego sfałszowanego paszportu i aktu urodzenia. W oświadczeniu przesłanym lokalnej stacji, związanej z tym portalem, władze liceum przekazały, że "procesy mające na celu sprawdzanie autentyczności dokumentów rejestracyjnych dla obecnych i przyszłych uczniów zostaną usprawnione".

Cytowany przez dziennik "Kansas City Star" szeryf Greg Champagne powiedział podczas konferencji prasowej, że nic nie wskazuje na to, aby 28-latka miała złe zamiary wobec liceum czy jego uczniów. - Chodziła do szkoły. Zajmowała się swoimi sprawami. Wykonywała zadania, nie sprawiała kłopotów. O ile nam wiadomo, powód (zapisania się do liceum - red.) był prosty: chciała nauczyć się angielskiego - wyjaśnił policjant. Dodał, że patrząc na zdjęcia dołączone do szkolnych dokumentów kobiety, "łatwo można wziąć ją za nastolatkę".