Ludzkie szczątki w walizkach z aukcji. Śledczy: to były ciała dzieci, trop wiedzie do Korei Południowej

Ludzkie szczątki znalezione w kupionych na aukcji walizkach należały do dzieci w wieku od 5 do 10 lat - ustalili śledczy z Nowej Zelandii. W poniedziałek służby poinformowały także o zidentyfikowaniu kobiety, która była spokrewniona z tymi dziećmi i może być ich matką - ma ona przebywać w Korei Południowej. Walizki kupione zostały w połowie sierpnia przez rodzinę z nowozelandzkiego Auckland, która dopiero w domu mogła sprawdzić ich zawartość.

Do makabrycznego odkrycia doszło 11 sierpnia. Rodzina, która kupiła na aukcji przyczepę pełną rzeczy, po powrocie do domu znalazła w niej walizki z ludzkimi szczątkami . Przed kupnem rodzina nie miała możliwości zapoznania się z zawartością przyczepy i walizek - tego typu internetowe aukcje porzuconych rzeczy są popularne w Nowej Zelandii ponieważ kupujący liczą, że znajdą wewnątrz wartościowe rzeczy.

Nowozelandzka policja natychmiast wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Po tygodniu poinformowano, że znalezione szczątki należały do dwojga dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Według śledczych nie żyły one od dawna - ich ciała znajdowały się w walizkach od co najmniej 3-4 lat.