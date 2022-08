Ludzkie szczątki w jeziorze. Śledczy ustalili, kim był ten człowiek

Susza odsłania tajemnice jeziora Mead

Jezioro Mead leży na pograniczu Nevady i Arizony w Stanach Zjednoczonych. Jego powierzchnia sięga ponad 600 kilometrów kwadratowych, co czyni go największym sztucznym zbiornikiem w kraju. Poziom wód jeziora, wypełnionego w zaledwie 30 procentach, spadł już do najniższego poziomu od czasu napełnienia go w czasie Wielkiego Kryzysu, co budzi obawy w takich miastach jak Las Vegas, Los Angeles, Phoenix i Tucson w Arizonie, które również czerpią wodę ze zbiornika nad Zaporą Hoovera.