Kupił setki tysięcy maczet, by dokonać ludobójstwa. Rozpoczął się proces Féliciena Kabugi

Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze rozpoczął się proces jednej z ostatnich osób oskarżanych o zorganizowanie i sfinansowanie ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku. Zginęło wówczas co najmniej 800 tysięcy ludzi. Oskarżony 86-letni Félicien Kabuga miał między innymi sprowadzić do kraju setki tysięcy maczet, których użyto następnie do masowych mordów ludności cywilnej.