Miał finansować ludobójstwo, aresztowany po 26 latach. "Wreszcie dosięgnie go sprawiedliwość"

"Finansował ludobójstwo w Rwandzie"

Kabuga był najbardziej poszukiwanym przez władze Rwandy zbiegiem, za jego schwytanie wyznaczono nagrodę pięciu milionów dolarów. Został zatrzymany na podstawie nakazu aresztowania Mechanizmu Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych (MICT). Kabuga jest oskarżony o finansowanie milicji Hutu, które w ciągu 100 dni w 1994 roku wymordowały w Rwandzie około 800 tysięcy ludzi, w większości przedstawicieli plemienia Tutsi. "Od 1994 roku Felicien Kabuga, znany jako ten, który finansował ludobójstwo w Rwandzie, przebywał bezkarnie w Niemczech, Belgii, Demokratycznej Republice Konga, Kenii i Szwajcarii" - głosi oświadczenie francuskiego resortu sprawiedliwości. Jak dodano, aresztowanie Kabugi otwiera drogę do postawienia go przed paryskim sądem apelacyjnym, a następnie przed międzynarodowym trybunałem w Hadze.

"Mocne przesłanie dla sprawców ludobójstwa"

- Każdy ocalały z ludobójstwa cieszy się z jego aresztowania – powiedziała stacji BBC Valerie Mukabayire, liderka ugrupowania Avega, zrzeszającego wdowy po ofiarach czystek etnicznych w Rwandzie. - Wszyscy czekali na tę wiadomość, ponieważ znajdował się na szczycie listy podejrzanych. To dobrze, że wreszcie dosięgnie go sprawiedliwość – dodała.

Ahishakiye Naphtal, sekretarz generalny organizacji Ibuka, zrzeszającej ocalałych z rwandyjskiego ludobójstwa powiedział, że zatrzymanie Kabugi to "ważna wiadomość". Dodał, że członkowie jego organizacji chcą, by oskarżony stanął przed sądem w Rwandzie, co "stanowiłoby mocne przesłanie dla wszystkich Rwandyjczyków, w szczególności sprawców ludobójstwa". Jak zauważa BBC, jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ sprawa będzie rozpatrywana przed trybunałem Narodów Zjednoczonych. Po zakończeniu procedur w ramach francuskiego prawa, Kabuga ma zostać przeniesiony do aresztu w Hadze.