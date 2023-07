45 lat temu urodziło się pierwsze dziecko poczęte metodą in vitro. Jakie były dalsze losy Louise Brown

25 lipca 1978 roku na świat przyszło pierwsze dziecko poczęte metodą in vitro. Louise Joy Brown urodziła się w szpitalu w brytyjskim Oldham o godzinie 23.47 przez cesarskie cięcie. Ważyła ponad dwa i pół kilograma, miała blond włosy i niebieskie oczy. Jak zauważa "The Independent", "dorastała w centrum debaty o etyce zabiegu, będąc jednocześnie światełkiem nadziei dla milionów bezdzietnych par na całym świecie".

Niezwykła ciąża Lesley Brown

Lesley Brown oraz jej mąż przez dziewięć lat bezskutecznie starali się o dziecko. Jak się później okazało, przyczyną bezpłodności były niedrożne jajowody. Szukając pomocy, Lesley Brown usłyszała o eksperymentalnej metodzie zapłodnienia pozaustrojowego. Jej twórcami było dwóch lekarzy, Robert Edwards i Patrick Steptoe. Do tej pory przeprowadzili ponad 80 prób in vitro, wszystkie były jednak nieudane. W latach 70. zapłodnienie metodą pozaustrojową uważano za tak bardzo nieprawdopodobne, że wiele osób jawnie kpiło z wysiłków Steptoe'a i Edwardsa, a naukowcy długo musieli finansować swoje badania z prywatnych darowizn. Po 10 latach prac wciąż nie uzyskali satysfakcjonujących rezultatów. Zabieg u Lesley Brown okazał się przełomem. Brytyjka zaszła w ciążę za pierwszym podejściem.

Z okazji 40. urodzin Louise Brown wspominała na łamach "The Independent": "Kiedy się urodziłam, Patrick Steptoe i Robert Edwards, dwaj ludzie, którzy wymyślili tę metodę [in vitro - red.], zasugerowali, żebym miała na drugie imię Joy. Powiedzieli, że moje narodziny uszczęśliwią mnóstwo ludzi. Czterdzieści lat i miliony dzieci później wielu przyzna, że mieli rację".

Narodziny okrzyknięte "cudem"

Jak przebiegała procedura? Lesley Brown zgłosiła się do Roberta Edwardsa i Patricka Steptoe w 1976 roku. 10 listopada 1977 roku została od niej pobrana komórka jajowa. Następnie w laboratorium połączono ją z nasieniem męża. Klika dni później zarodek został przetransferowany do macicy i Lesley Brown zaszła w ciążę.

W autobiograficznej książce opowiadała: "Kiedy miałam cztery lata, zanim poszłam do szkoły, mama i tata usiedli ze mną i wyjaśnili, że mama potrzebowała Patricka Steptoe'a i Boba Edwardsa, aby pomogli jej mnie urodzić". Wspominała też, że jej narodziny, okrzyknięte przez światowe media "cudem" sprawiły, że Louise budziła wielką ciekawość. - Po moim urodzeniu, kiedy mama poszła do miejscowego piekarza, zapytał: Czy to dziecko z probówki? Mogę spojrzeć? A potem: Och, wygląda normalnie! A mama na to: Czego się spodziewałeś? Kogoś z dwiema głowami? - wspominała.

Dorastając, Louise Brown utrzymywała kontakt z naukowcami. - Brzmi to dziwnie, ale byli jak postacie dziadków… Nieco starsi niż mama i tata - mówiła w rozmowie z ABC w rocznicę jej 30. urodzin w 2008 roku. - Wysyłaliśmy im kartki urodzinowe, a oni wysyłali nam kartki urodzinowe i kiedy tylko było to możliwe, spotykaliśmy się.

Młodsza córka Brownów, Natalie, również została poczęta metodą in vitro. W 1999 roku stała się zaś pierwszą kobietą z in vitro, która urodziła dziecko. Sama została zapłodniona metodą naturalną. W 2006 roku również Louise Brown urodziła syna , który też poczęty został metodą naturalną.

Ponad 10 milionów dzieci z in vitro

Jak zauważył "The Independent", Louise Brown "dorastała w centrum debaty o etyce zabiegu, będąc jednocześnie światełkiem nadziei dla milionów bezdzietnych par na całym świecie". Dwa lata po narodzinach Louise Brown, w 1980 roku założono pierwszą klinikę in vitro w Bourn Hall, niedaleko Cambridge. Od tamtego czasu przyszło na świat ponad 10 milionów dzieci poczętych metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Profesor Robert Edwards w 2010 roku otrzymał Nagrodę Nobla za jej opracowanie. Komitet Noblowski w uzasadnieniu napisał: "Jego dokonania umożliwiły leczenie niepłodności, dotykającej dużą część ludzkości, bo ponad 10 proc. wszystkich par na świecie".

In vitro w Polsce

W Polsce pierwsze narodziny dziecka poprzez zapłodnienie pozaustrojowe miało miejsce w 1987 roku. Od tamtej pory w naszym kraju urodziło się około 100 tysięcy dzieci z in vitro. Od lipca 2013 roku do końca 2016 roku w Polsce obowiązywał rządowy program in vitro, dzięki któremu przez trzy i pół roku na świat przyszły ponad 22 tysiące dzieci. Na ten cel ze środków publicznych przeznaczono wówczas 250 milionów złotych. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował o rezygnacji z tego programu. W zamian pojawił się "program prokreacyjny", w wyniku którego w 15 miesięcy doszło do zaledwie 209 narodzin. Od 2016 roku leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dofinansowują niektóre samorządy.